Morbide dreigbrief schokt Goudse moskeeën: ‘Vandaag een brief, morgen een bom?’

Op 4 november vorig jaar valt de brief op de mat. Voorzitter Ahmed el Hilali van moskee El Fath aan de Spieringstraat is dan op vakantie. Als hij twee weken later de envelop met afzender ‘Kick Out’ openmaakt, schrikt hij. ,,Wat ik zag, vind ik raar. We zijn bang voor mensen die zulke dingen doen.”



El Hilali overhandigt de dreigbrief aan de wijkagent en doet aangifte. Ook kaart hij het incident aan tijdens het terugkerende moskee-overleg met de gemeente Gouda. El Hilali: ,,Als moslims zijn we in de minderheid in Gouda en in Nederland. Vandaag is het een brief, morgen een bom? Dit is niet normaal.”