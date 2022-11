Mykhailo (17) vlucht voor de tweede keer uit Oekraïne: ‘Vriend overleden door bombardementen’

Lichte stijging coronabe­smet­tin­gen in het Groene Hart: deze gemeente piekt

Het aantal coronabesmettingen in het Groene Hart is de afgelopen twee weken licht gestegen. De cijfers steken af tegen de landelijke. Daarin is juist sprake van een lichte (vier procent) daling. Zuidplas springt er voor wat betreft de hoge cijfers fors uit in de regio.

17:44