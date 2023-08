Mysterie opgelost: ligt de Lage Gouwe ook echt lager dan de Hoge Gouwe?

Crowdfun­ding­ac­tie voor verlich­ting Molenvier­gang Zevenhui­zen, 6000 euro nodig

De organisatie van het Oogstfeest, op 2 september in Zevenhuizen, houdt een speciale crowdfundingactie. Die is bedoeld om geld bijeen te brengen voor nieuwe verlichting voor de molens van de Molenviergang in de Tweemanspolder.