Mysterie opgelost: wanneer werd de eerste Goudse gracht gedempt?

Van kaasstad Gouda tot la­tin-hoofd­stad Miami: Bart maakt beats voor de grootste artiesten van het land

Hij is pas 23 jaar oud, maar de Goudse Bart Goris sleept onder artiestennaam Barttelini het ene na het andere succes binnen. Zo werkte hij afgelopen jaar mee aan Bizzeys zomerhit ‘Zin In De Zomer Man’, werkte hij in Miami samen met de songwriter van Kanye West en stond hij op de afterparty van WOO HAH!, een van de grootste festivals van het land.