Na 10 jaar eindelijk schot in de zaak rondom bouw van zorgwoningen in oud postkantoor

Voor de langverwachte bouw gaf de Raad van State in de zomer van 2018, na een juridische strijd met omwonenden en een in 2017 bij de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan ternauwernood voorkomen bestuurscrisis, het groene licht.

Uitstraling

Belangrijk uitgangspunt van de plannenmakerij is dat de voorgevel van het maximaal tien meter hoge nieuwe gebouw in dezelfde stijl als het oude postkantoor uit 1915, in 2016 gesloopt na een aantal mysterieuze brandstichtingen, wordt ontworpen. Ook moet het plan binnen de huidige regels worden gebouwd.

Op het braakliggende bouwterrein bevindt zich nu nog een tandartsenprakrijk met een huurcontract tot in 2023. De ontsluiting van de locatie hoeft geen problemen op te leveren want die is aan de achterzijde via de Kanaalstraat.