Naar je laatste rustplaats in stijl: eerste rouwauto met luipaardprint is een feit

Volgens de directeur van Straver Mobility Uitvaartvervoer is de tijd voorbij dat iedereen in een standaard zwarte auto naar de laatste rustplaats wil worden gebracht. ,,Uitvaarten worden steeds persoonlijker en zijn steeds vaker een afspiegeling van de overledene.’’



Zijn wagenpark bestaat dan ook uit auto’s van verschillende types en diverse kleuren. Sinds deze week is daar een uitvoering in luipaardprint aan toegevoegd. ,,Met een knipoog naar de hedendaagse damesmode, waar dierenprints erg populair zijn. We hebben het ook doorgestyled op de uitvaartkist, die we nu ook met luipaardprint hebben. En indien gewenst kan ook de chauffeur zich in luipaardprint kleden.’'