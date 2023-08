Nachtvlinders spotten populaire hobby: 468 soorten geteld in Gouda

Jarenlang was het onmogelijk, maar nu gaat dit verpleeg­huis zélf hun arts opleiden: ‘Enorm belangrijk’

Als klein verzorgingshuis je eigen specialist ouderengeneeskunde opleiden. Het was jarenlang onmogelijk, maar De Wulverhorst in Oudewater en Zorggroep De Vechtstreek in de Stichtse Vecht gaan het nu doen. ,,Dit is enorm belangrijk voor de toekomst van de ouderenzorg.”