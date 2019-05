Negentiende autobrand aan Plaswijckweg

update Politie Gouda krijgt verster­king om autobran­den te stoppen

23 mei De Goudse politie krijgt in verband met de recente reeks autobranden versterking van het parate peloton. De politie gaat in alle 18 gevallen uit van brandstichting en noemt de reeks ‘zeer zorgelijk’. In de meest getroffen wijken wordt in de nachtelijke uren extra gesurveilleerd.