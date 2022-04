Nel (84) en Ria (75) zijn al vijftig jaar buren ‘We bellen elkaar elke avond voordat we gaan slapen’

Boer Piet pleit voor vaccinatie tegen vogelgriep: ‘Kosten wegen niet op tegen schade van uitbraak’

Over een paar weken kakelen er weer kippen in de stallen van Piet Wiltenburg in Hekendorp, nadat op 5 maart zijn 120.000 kippen waren geruimd vanwege vogelgriep. Wiltenburg beseft dat het virus zomaar weer kan toeslaan en pleit voor vaccinatie. Maar zo simpel is het niet.

15 april