Niemand kon wijk in of uit om woningbrand: wéér vragen over verkeersontsluiting Jonge Veenen in Moerkapelle

Een incident op 3 januari leidt tot nieuwe vragen over de ontsluiting van nieuwbouwwijk de Jonge Veenen in Moerkapelle. Bij een brand in een woning sloten voertuigen van brandweer en politie de Koningsspil af. Gevolg: verkeer kon de wijk niet meer uit. Die heeft namelijk maar één ontsluitingsweg.

VVD-raadslid Sigrid Bueving stelt nu schriftelijke vragen over het voorval. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Moerkapelle Oost fase 4 sprak de gemeenteraad al zorgen uit over de verkeersveiligheid en -ontsluiting. ,,Er is toegezegd dat de verkeerscirculatie integraal wordt meegenomen in het gebiedspaspoort dat in 2023 voor Moerkapelle wordt opgesteld”, aldus Bueving.

Maar zij wil daar niet op wachten. Wijzend op het incident in de vroege ochtend van 3 januari stelt ze: ,,De brandweer was snel ter plaatse, evenals de politie. Door deze voertuigen werd de Koningsspil net ten noorden van de aansluiting met de Jonkheer van der Wellstraat afgesloten.”

Levensgevaarlijke situaties

Het verkeer kon daarna de wijk niet meer uit of in. Bueving: ,,Op het fietspad in het parkje staan paaltjes, waardoor het verkeer er niet langs kon. De politie kon ze niet weghalen. Toevallig was er een bewoner die dit wel kon en is het verkeer via het parkje omgeleid. Dit is echter een fiets- en voetgangersroute en leidde tot gevaarlijke situaties.”

Eenrichtingsverkeer

In het nieuwe bestemmingsplan Moerkapelle Oost fase 4 staat dat de wijk maar via een weg ontsloten wordt. ,,Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties”, stelt Bueving. Ze vraagt nu om minimaal een tweede ontsluitingsmogelijkheid voor de wijk. Dat zou kunnen door het instellen van eenrichtingsverkeer bij de overgang van Koningsspil naar fase 4 van de wijk. Dat zou in geval van nood opgeheven of omgedraaid kunnen worden.

