Niet iedereen is blij, maar Ben ziet het helemaal zitten: laat de deelscooters maar komen!

Zoeven er straks deelscoo­ters door Gouda? Aanbieders staan te trappelen, maar winkeliers zijn kritisch

Aanbieders van deelscooters Check en Go Sharing staan te trappelen om in Gouda aan de slag te mogen. Maar eerst is de politiek aan zet en is het wachten op een list tegen eventuele overlast.

29 augustus