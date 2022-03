Niet trampolines, maar een lagere toegangsprijs maakt het Groenhovenbad aantrekkelijker

Voor veel Gouwenaars is dat niet aantrekkelijk genoeg. Ze recreëren op zonnige dagen liever in een openluchtbad in de omgeving. Op zich is dat geen probleem. Waarom zou je niet naar De Loete of de Surfplas fietsen voor je waterpret? Mensen uit omringende dorpen komen voor de bioscoop of het theater naar Gouda, voorzieningen zijn om te delen.