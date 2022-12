‘Niet uitbreiden terrassen in Gouda druist in tegen plan om centrum aantrekkelijk te maken’

Met stijgende verbazing heb ik gelezen over de uitbreiding van de terrassen in Gouda. Hoe kan het toch dat wethouder Thierry van Vught het besluit heeft genomen de uitbreiding volgend jaar niet meer toe te staan?

In het verkeerscirculatieplan van 2021 is de ambitie uitgesproken de Goudse binnenstad autoluw en aantrekkelijk te maken. Het nu genomen besluit druist daar tegenin. Het besluit is voorts vreemd daar de portefeuille Binnenstad onder de verantwoording van Van Vught valt. Bijzonder is dat de wethouder volkomen voorbijgaat aan de wens van de horecaondernemers én de uitslag van de enquête. Circa 70 procent van de geënquêteerden is positief over het continueren van de terrassen.

De toeristen en bezoekers stonden ook positief over de extra terrassen. De horecaondernemers hadden de gelegenheid een deel van het omzetverlies door de coronapandemie goed te maken. De winkeliers in de periferie van de Markt hebben ongetwijfeld een ‘graantje meegepikt’ daar toeristen langer in de stad bleven.

De argumenten die de wethouder aandraagt om het besluit te motiveren, zijn ronduit slecht. Dat Gouda straks autoluwer wordt, zou leiden tot een grotere spreiding over binnenstad, is op zijn minst vreemd. Immers de binnenstad is al goeddeels autoluw. Het slechtste argument is dat ‘het opgestapelde meubilair op de uitgebreide terrassen een vrij rommelig beeld gaf’. Het is bijna knap eerst te verordenen dat het meubilair iedere avond moet worden opgestapeld en dat nu te gebruiken als argument om de terrasuitbreiding volgend jaar niet toe te staan.

Als laatste zijn de argumenten die de wethouder aanvoert, over het schuren van de verschillende belangen van de gebruikers van de Markt, verre van valide. Een wethouder die economie en toerisme in zijn portefeuille heeft, moet het als uitdaging zien de puzzel juist te leggen. Zo stimuleert hij de lokale economie en het toerisme.