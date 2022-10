Nieuw Elan Zuidplas stuurt raadslid Wilko Van weg om aantijgingen tegen partijbestuur over ‘ondemocratisch handelen’

Lastpost

Van was na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwkomer in de raad. ,,Initiatieven werden mij niet in dank afgenomen en dit werd in een gesprek heel duidelijk gezegd”, aldus Wilko Van, die fractievoorzitter Paul van Drenth aanwrijft doelbewust op een oppositierol te hebben aangestuurd. ,,Ik werd als een lastpost door hem ervaren en ben vervolgens door hem persoonlijk zonder medeweten van de andere bestuursleden uit de partij gezet.”

Ondemocratisch

In augustus stuurde Van een mail naar het bestuur waarin hij aangaf zich te gaan beraden op zijn politieke toekomst; stoppen of als eenmansfractie doorgaan. In een gesprek op 23 september met het bestuur noemde Van volgens Smit het bestuur ondemocratisch. ,,Met name de steeds herhaalde beschuldiging van ondemocratisch handelen is voor het bestuur aanleiding u te royeren als lid van NEZ”, liet Smit daarop aan Van in een brief weten. ,,Uw reactie op internet na afloop van het gesprek waarin u het bestuur als een stel ondeskundige senioren kenschetst geeft aan dat u uw standpunt niet wijzigt of gaat wijzigen. Het bestuur ziet daarom af van verdere samenwerking.”