Nieuwe aanwas voor Nationale Reserve: zestig nieuwe militairen leggen in Gouda de eed of belofte af

Waarom is het zo moeilijk om woningen te bouwen op plekken die wachten op nieuwe bestemming, wil raad weten

Het plan voor nieuwbouw op de locatie van de oude graansilo aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen is niet gestrand door aanwezige vleermuizen. Dat werd deze week duidelijk. Vasthouden aan regels door de gemeente Zuidplas is de oorzaak.

7:23