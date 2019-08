Nieuwe coalitie Zuid-Holland: 160 miljoen voor beter ov, schonere energie en meer natuur

Een deel van de 160 miljoen gaat naar het openbaar vervoer. De partijen willen investeren in alle vormen van vervoer en wil per locatie kijken wat mogelijk is. Voor reizigers tussen Leiden en Utrecht is er goed nieuws. Tussen de twee steden gaan twee keer zoveel treinen rijden.



Wat de opwekking van energie betreft wil de provincie inzetten op innovaties. Naast wind en zon wordt hierbij gedacht aan ultradiepe geothermie, waterstof en getijdenenergie. Biomassacentrales genieten niet de voorkeur. Windmolens worden alleen geplaatst als er lokaal draagvlak is, maar niet in het Groene Hart.



Zuid-Hollanders krijgen als het aan de nieuwe coalitie ligt meer ruimte voor ontspanning. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe landgoederen en trekvaarten een rol kunnen spelen bij het verbinden van steden, dorpen en landschappen.