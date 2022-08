Nieuwe scanauto blijkt boetekanon: vijf keer zo veel foutparkeerders op de bon geslingerd

Zomer, corona voorbij, toptijd voor Goudse horeca? Nee, het is behelpen: ‘Er is zwaar weer op komst’

Mooi weer, drukte in de stad, corona is achter de rug. Een kans om te cashen voor de horeca in Gouda, zou je zeggen. Maar vakanties en personeelstekorten gooien roet in het eten.

4 augustus