‘Nieuwelingen’ uit de startblokken als wethouders in Waddinxveen

Maandag gaven hun onderhandelaars van hun fracties een toelichting op het met extern formateur Trudy Veninga geschreven coalitieakkoord ‘Groeien aan de Gouwe’. ,,Ambitieus”, vindt een tevreden PCW. ,,Toekomstbestendig”, stelt het blije CDA. ,,Mooi”, oordeelt een trotse VVD.

Wethouders

Albert Kerssies (61) werd in 2018 raadslid. Hij is directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) in Zoetermeer. In het college worden ruimtelijke ordening, economie, natuur en recreatie, openbare ruimte en monumenten zijn portefeuilles.

Femke Vleij (32), opgegroeid in Waddinxveen, was ook vier jaar raadslid. Ze is strategisch beleidsadviseur jeugdzaken in De Ronde Venen. Daarvoor was ze in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming. Haar portefeuilles zijn financiën, grondzaken, jeugd en Wmo, verkeer, afval en enkele bouwprojecten.

Brigitte Leferink (59) was tot nu toe al twee keer wethouder. In haar geboorteplaats Haaksbergen was haar moeder raadslid en wethouder. In het college zijn onderwijs en kinderopvang, kunst en cultuur, sport, werk en inkomen, duurzaamheid en volksgezondheid weer haar onderwerpen.

Uit het college vertrekken Martijn Kortleven (PCW), die van de SGP bij gebrek aan draagvlak het veld moet ruimen, en Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) omdat haar partij buiten de nieuwe coalitie blijft.

