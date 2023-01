Ninja had de enige winkel in Park Triangel, maar is alweer gestopt: ‘Mensen vinden het jammer’

Germa wint één minuut gratis winkelen, maar geeft de hele ‘buit’ (waarde: 500 euro) weg

Ze had de vijfhonderd euro aan boodschappen zelf kunnen houden, maar Germa Vroege was vastberaden: de hele ‘buit’ die ze scoorde met de door haar gewonnen één minuut gratis winkelen, is voor de Voedselbank in Gouda.

3 januari