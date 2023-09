Nizar ‘leefde als koning’ in Syrië, nu werkt hij vanuit een kleine kelderbox: ‘Ik loop tegen dichte deuren aan’

interviewHij was een bekend en geliefd kunstenaar in zijn thuisland Syrië. Maar het nieuwe leven van de gevluchte Nizar Al-Hattab (54) in Gouda staat in schril contrast met dat rooskleurige verleden. Hier zit niemand te wachten op zijn kunst. Schilderen doet hij in een kelderbox van twee bij twee meter.