Nog altijd plannen voor jongeren en statushouders in leegstaande kantoorkolos Goudse Poort

Plint

De onderhandelingen over het kantoorgebouw op bedrijventerrein Goudse Poort liepen stuk omdat COA en de ontwikkelaar op financieel vlak te ver uit elkaar lagen. Het Goudse Poortgebouw is een groot kantoor dat al lang leegstaat. Begin volgend jaar praten Gouda en Breevast verder. De plint, het deel dat op ooghoogte zichtbaar is, moet ‘levendig’ en ‘publieksgericht’ worden.

Begin 2023 wordt duidelijk of de plannen concreter zijn en of deze passen bij wat de gemeenteraad eerder in gedachte had toen er in het kantoorgebouw nog 300 tot maximaal 600 vluchtelingen leken te gaan wonen.