Nog eens honderd Oekraïense vluchtelingen naar Gouda? Robert heeft plek zat in oud Bacardi-pand

Dronken man (51) hoefde ‘maar 200 meter naar huis te rijden’, toch werd hij op de bon geslingerd

Een 51-jarige automobilist die na een avond in de kroeg aangaf nog maar 200 meter te hoeven rijden naar huis, is vrijdag in Langeraar door de politie op de bon geslingerd. De man had te veel gedronken.

15 mei