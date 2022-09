Nog héél even dan is het zover: ‘Geheim van Haastrecht’ nadert na 100 jaar ontknoping

Wie museum Bisdom van Vliet aan de Hoogstraat in Haastrecht bezoekt, stapt een eeuw terug in de tijd. Alles ziet er nog precies zo uit als Paulina, dochter van een burgemeester van dit stadje, het grote huis aan de Hollandsche IJssel in 1923 achterliet bij haar dood. De komst van het museum gebeurde op haar verzoek, maar ze had nóg een wens. Een grote, door haar gevulde en verzegelde envelop, mocht pas 100 jaar na haar overlijden worden geopend.

Quote Het kan een brief zijn met een opdracht, of persoonlij­ke documenten Marco Bakker , Beheerdervan museum Bisdom van Vliet

Speculeren

In juni volgend jaar is het zover en in Haastrecht wordt er volop gespeculeerd wat er in het pakket zit. Maar niemand weet het, volgens beheerder Marco Bakker van museum Bisdom van Vliet. ,,Het kan een brief zijn met een opdracht, of persoonlijke documenten.‘’

Het pakketje wordt 1 juni 2023 opengemaakt en de inhoud wordt dan bestudeerd door het bestuur van de Stichting Bisdom van Vliet en een notaris. In september mag iedereen weten wat het Geheim van Haastrecht is. Dat is ook het moment dat er met diverse festiviteiten uitgebreid wordt stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van deze stichting.

