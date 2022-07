Nog héél even, maar de Sint-Janskerk is op weg om haar eigen bezoekersrecord te verbreken

Het jaar is nog maar halverwege, maar de Sint-Janskerk is nu al hard op weg om haar eigen bezoekersrecord uit 2019 te verbreken. Dat staat nu nog op 60.000 museumbezoekers.

De teller voor de expositie Beleef het Wonder van Gouda en het beklimmen van het dak van de Sint-Janskerk voor een fraai uitzicht over de Goudse binnenstad en de Krimpenerwaard (‘Beleef Gouda op grote hoogte’) staat elk op ruim 25.000 bezoekers. Voor Beleef het Wonder van Gouda is de protestantse kerk met onder meer altaarstukken uit Museum Gouda tijdelijk teruggebracht naar de katholieke stijl van 450 jaar terug.

Omdat de Sint-Jan in de tweede helft van het jaar traditioneel meer bezoekers trekt dan in het eerste deel van het jaar, is de verwachting dat dit jaar alle records ‘royaal’ worden gebroken. De kerk trok tot nu toe zelfs al meer bezoekers dan de afgelopen twee jaar bij elkaar.

Quote Enerzijds komt dit doordat er veel minder bezoekers van buiten Europa naar Nederland komen, aan de andere kant ook door de aantrek­kings­kracht van Gouda750

Meer gesloten dan geopend

Die had te maken met de door corona ingegeven lockdowns. ,,De Sint-Jan was vorig jaar zelfs meer gesloten geweest dan geopend en trok in 2020 en 2021 respectievelijk 24.500 en 26.000 bezoekers.”

De Sint-Janskerk merkte wel dat het aandeel niet-Nederlandse bezoekers beduidend lager ligt dan voordat corona uitbrak. ,,Over heel 2019 kwam 49 procent van buiten Nederland, dit jaar ongeveer 25 procent. Enerzijds komt dit doordat er veel minder bezoekers van buiten Europa naar Nederland komen, aan de andere kant ook door de aantrekkingskracht van Gouda750 en de expositie op de Nederlandse stedentripper, dagjesmensen en de museumbezoeker.”

Vanaf volgende week vrijdag kunnen mensen met een beperking ook naar de top van de kerk. ,,Omdat het beklimmen van de trappen voor hen niet mogelijk is willen wij dit doen door hen met de aanwezige bouwlift naar boven te brengen. Daarmee is voor hen een gedeelte, inclusief het hoogste deel rond de vieringtoren, toegankelijk. Voor rolstoelgebruikers blijft dit helaas beperkt tot het gedeelte rond de lift in verband met een hoge opstap.”

