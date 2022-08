Nog niemand veroordeeld na klopjacht die eindigde in gemoedelijke Goudse buurt; twee verdachten nog spoorloos

Eén van de verdachten van de vergisontvoering vanuit Cruquius, een dorp in Noord-Holland, is op vrije voeten gekomen en zoek. De Rotterdammer zat vast in België en is daar in afwachting van overlevering naar Nederland vrijgelaten. Ook naar een tiende verdachte is het Openbaar Ministerie (OM) nog met man en macht op zoek. Een woordvoerder: ,,Zijn verblijfplaats is nog onbekend.”