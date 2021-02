Noodkreet: ‘Gooi winkels nú open, we kunnen de binnensteden niet verder laten afbreken’

Hans van Aalst van Gouda en Dongen en Maikel Gijzen van Amersfoort/Steenbergen hebben hun collega centrummanagers in het land opgeroepen de noodkreet te steunen en zo gezamenlijk op te trekken richting politiek Den Haag. De landelijke overheid biedt nog altijd geen perspectief, vinden ze.

,,Er moet echt iets veranderen. Of de centra open of de steunmaatregelen moeten echt voldoen. Sommige ondernemers zitten dusdanig in de problemen dat ze niet meer weten wat te doen.’’

Centrummanagers hebben een coördinerende rol in binnensteden en zijn de schakel tussen ondernemers en gemeenten. ,,Dagelijks voelen we de onmacht. Als je elke dag geconfronteerd wordt met schrijnende verhalen, dat gaat je aan het hart. Dan wil je iets doen en dat kan alleen maar als je een gezamenlijk geluid laat horen, want het is een landelijk probleem en niet iets specifieks Gouds.’’

Quote Waarom moet een kleding­zaak dicht terwijl ze daar de coronamaat­re­ge­len goed kunnen handhaven, vaak beter dan in supermark­ten. Leg dat eens uit Hans van Aalst

Volgens Van Aalst is het een misvatting dat de steunmaatregelen toereikend zijn. ,,Ik kan je vertellen dat het niet zo is. Als je elke dag twee sneetjes brood nodig hebt om te overleven en je krijgt er maar een, dan val je uiteindelijk toch om. Waarom moet een kledingzaak dicht terwijl ze daar de coronamaatregelen goed kunnen handhaven, vaak beter dan in supermarkten. Leg dat eens uit. Restaurants hebben enorm geïnvesteerd in spatschermen en dergelijke. Laat ondernemers ondernemen.’’

Van Aalst zegt al veel reacties te hebben gehad uit het hele land. De noodkreet vanuit de binnensteden gaan ze via allerlei kanalen doorgeven aan de politiek. ,,Dat gezamenlijke is belangrijk. Veel brancheorganisaties hebben zich al laten horen. Wij als centrummanagers staan voor de gehele binnensteden en we zien dat het zo niet langer kan.’’

