Nooit meer zonder ontbijt of jas naar school: Krimpenerwaard trekt er extra geld voor uit

Zo krijgen ouders en/of verzorgers met een laag inkomen of problematische schulden die voor hun kind (4 tot 17 jaar) in het bezit zijn van een Kindpas een verhoging van 150 euro per kind. Met de eenmalige verhoging wil de gemeente voorkomen dat kinderen zonder ontbijt naar school worden gestuurd, geen winterjas kunnen dragen of dat schoolspullen niet meer worden aangeschaft. Inwoners met een Kindpas krijgen in december automatisch een nieuwe kindpas met dit bedrag. De Kindpas is aan te vragen via Stichting Leergeld.