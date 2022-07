NPO Radio 1 strijkt voor 5 dagen neer in snelst groeiende dorp voor dé verhalen achter het nieuws

Gemeente had geen vergunning voor grondtrans­port Vijfde Dorp: ‘Wij bieden onze excuses aan’

Omwonenden keken verrast op toen begin dit jaar bergen grond werden gestort op een perceel aan de Bredeweg in Zevenhuizen. Het was grond die ‘over’ was in nieuwbouwwijk het Koningskwartier en vast werd neergelegd om te gebruiken bij de werkzaamheden voor het Vijfde Dorp. Maar nu blijkt was voor het transport en de verwerking van de grond door de gemeente Zuidplas geen vergunning aangevraagd.

