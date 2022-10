NS laat opnieuw minder treinen rijden op deze trajecten

Grote windmolens gaan er ‘echt niet komen’ in Alphen: steken bestuur­ders hun kop nu in het zand?

Grote windmolens in en rond Alphen gaat écht niet gebeuren, blijkt uit het ‘regeerprogramma’ van de nieuwe coalitie en de reactie van het stadsbestuur op vragen van GroenLinks. Dat is de kop in het zand steken, menen voorstanders van extra turbines.

