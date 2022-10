Oekraïners blijven langer in kantoorpand Waddinxveen

Het kantoorpand aan de Noordkade in Waddinxveen blijft langer beschikbaar voor het huisvesten van 110 Oekraïense oorlogsvluchtelingen dan tot eind van dit jaar. ,,De noodopvang is nu voorzien tot maart volgend jaar”, aldus burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis.

Intussen wordt het voormalige hotel ‘De Unie’, dat de gemeente op 14 maart vorig jaar voor 1,25 miljoen euro heeft gekocht, verbouwd voor de opvang van veertig tot zestig Oekraïners uit het kantoorpand.

Voor het huisvesten van de andere vijftig tot zestig oorlogsvluchtelingen moet overigens nog een plek in het Gouwedorp worden gevonden, want er blijken daarvoor weinig of geen opties te zijn.

Spannend en complex

Die zoektocht omschrijft de burgemeester als ‘spannend en complex’. ,,We hebben best wel wat opties op een rijtje gezet. Bij het beoordelen daarvan op wonen en kosten vallen er meer af dan dat er over blijven. Het is dus een heel kort lijstje.”

Hij vervolgt: ,,Als we de nieuwe opvang geregeld krijgen sluit ik niet uit dat we bij de raad terugkomen om de portemonnee te trekken. We zetten in ieder geval alles op alles, want we móeten het voor elkaar zien te krijgen.”

In antwoord op vragen van Andrea van der Ploeg (VVD) als het toch niet gaat lukken zei Evert Jan Nieuwenhuis dat de Noordkade misschien toch nog ter overbrugging heel kort gebruikt zou kunnen worden.

Structurele oplossing

,,Er is nu nog sprake van een tijdelijke situatie en vergoedingen van de rijksoverheid, maar we moeten naar een meer structurele oplossing”, stelt de burgemeester. ,,Hebben we een pand voor tien jaar dan wil het rijk misschien de eerste twee jaar financieren, maar niet de jaren daarna.”

In Waddinxveen worden 180 Oekraïeners opgevangen: 110 aan de Noordkade en 70 bij gastgezinnen. Verder verblijven er in de tennishal aan de Sniepweg tijdelijk 150 statushouders tot ze zich in een huis elders in het land als gezin kunnen verenigen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.