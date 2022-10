Oekraïners mogen langer blijven in Blokkergebouw: ‘Oorlog lijkt eerder intenser te worden’

Nieuwe bedrijfs­hal Wagro in Waddinx­veen moet stankover­last wegnemen

Een nieuwe bedrijfshal moet de geuroverlast die Groenrecycling Wagro veroorzaakt in de omliggende woonwijken Zuidplas en Park Triangel in Waddinxveen zo veel mogelijk wegnemen. In het nieuwe gebouw kan jaarlijks 765 ton groen afval worden gecomposteerd, dubbel zoveel als nu.

