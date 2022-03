Oeps! ChristenUnie wil punt maken over prostitutie, maar doet dat onbedoeld met foto seksspeeltje

Foutje, bedankt. De ChristenUnie in Gouda wilde een punt maken over de uitwassen rond prostitutie. Maar deed dat per ongeluk met de foto van een seksspeeltje.

En dat was niet het beeld dat de partij wilde delen. Prostitutie is geen gewoon beroep, vindt de ChristenUnie. Dat punt uit het verkiezingsprogramma slingerde een partijlid de wereld in met een tweet.

Maar die boodschap wilde hij of zij anders uitbeelden dan per abuis gebeurde. Op de gekozen stockfoto is namelijk een seksspeeltje (buttplug) te zien, zo zag een opmerkzame twitteraar. En dat leidde online tot hilariteit.

Geen bewuste keuze

,,Ik ga er vanuit dat dit niet een bewuste keuze is”, reageert fractievoorzitter Anna van Popering-Kalkman. ,,We gaan uitzoeken hoe de selectie van de foto tot stand is gekomen. Terugblikkend is dit niet zo handig.” Natuurlijk onhandig en ook nogal naïef, stelt de partij. ,,Dat wordt ons dan ook op de socials enthousiast nagedragen, naast nogal wat onbehoorlijke kwalificaties. Na ons werk, tenslotte zijn we allemaal maar vrijwilligers met idealen, hebben we de foto dan ook aangepast.”

CU-raadslid Wout Schonewille: ,,Toch riep de hele commotie wel een vraag bij mij op. Wie is er nou eigenlijk naïef? Wie heeft bedacht dat een gemiddelde Gouwenaar moet weten wat een buttplug is? Wie zegt dat je ouderwets bent als je niet thuis bent (wilt zijn) in de wereld van wisselende sekscontacten en speeltjes?”

Van Popering-Kalkman hoopt dat de fout niet afleidt van de boodschap. ,,Er zijn in Gouda 130 advertenties van vrouwen die zich illegaal aanbieden, blijkt uit onderzoek van Stichting De Haven uit Den Haag. Terwijl de gedachte ooit was: we gaan met het legaliseren de uitwassen tegen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.