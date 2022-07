Oeps! Rekenfout: sportpark Swanladriehoek wordt 6,5 ton duurder

Het nieuwe sportpark in Zevenhuizen-noord moet sportpark Van ’t Verlaat in het dorp gaan vervangen. Daar komen woningen en nieuwbouw voor zorgcentrum De Zevenster.

Groter complex

De kosten van het sportpark zijn toegenomen doordat, nu het plan verder is uitgewerkt, blijkt dat het complex groter wordt dan was ingeschat. De extra vierkante meters zijn nodig omdat geen rekening was gehouden met verkeersruimte tussen de velden en te weinig ruimte was berekend voor de ontsluiting van het sportpark en parkeren. Ook is de vierkante meterprijs voor de grond gestegen, net als de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein.