Oliebollenkraam Verwijk bestaat 70 jaar: ‘Het is en blijft een vers en gezond product’

Zeven dagen in de week zijn ze open. En op oudjaarsdag zetten ze de halve familie in, maar meestal draaien Lida van Angeren-Verwijk en Fred van Angeren de oliebollenkraam op de Nieuwe Markt in Gouda met z'n tweeën. De kraam bestaat 70 jaar.



Ze zijn allebei in de zestig en genieten nog met volle teugen van hun vak. Lida: ,,Het omgaan met de mensen is hartstikke leuk, er gebeurt altijd wel wat. En dat ze het lekker vinden. We hebben klanten die iedere dag een oliebol komen eten.''