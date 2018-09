De Gouden Pollepel De kok van de Klooster­hoe­ve bewaart het beste voor het laatst

23 september De Kloosterhoeve, het restaurant in een voormalige boerderij heeft sinds de opening in 1962 nogal wat gedaanteverwisselingen ondergaan. Het vegetarische voorgerecht is goed, het hoofdgerecht met vlees te zout. De kok revancheert zich met de desserts.