OM: ‘Haagse Cor’ (43) zette clownsneus op en overmeesterde Alphense bajesbewaarder met zelfgemaakt wapen

Rondje rekwisie­ten en vergapen aan theater­stuk­ken: Goudse schouwburg heeft tijdelijke expositie

10:36 De extravagante jurken van Karin Bloemen, de hoeden uit musicalklassieker My Fair Lady of kostuums uit de toneelversie van het leven van de first lady van Argentinië in de jaren veertig, Evita Duarte. Allemaal decors en kostuums van grote Nederlandse theaterproducties, te bewonderen tijdens een tijdelijke expositie die de Goudse schouwburg heeft ingericht.