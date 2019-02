OM: Selier niet overleden door politieoptreden

Het onderzoek naar de dood van Selier duurde ruim een jaar. Op 20 februari 2018 maakte het OM wel bekend dat Selier tijdens zijn arrestatie cocaïne in zijn bloed had. Dat bleek uit een voorlopig toxicologisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hoeveel en op welke manier dit van invloed was op de doodsoorzaak, bleef tot vandaag onduidelijk. Het OM waagde zich destijds aan geen enkele inhoudelijke uitspraak. ,,Het is aan deskundigen om een oordeel te vellen’', zei woordvoerder Frans Zonneveld toen. ,,Alles wat we naar buiten brengen, moeten we op een goudschaaltje wegen, zeker bij dit soort zaken waar de Rijksrecherche onderzoek doet.’’