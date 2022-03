OM: ‘Verdachte Olivier van de G. (32) wiste zijn sporen nadat hij Esmee (14) had gedood’

Ook zou hij de pinpas en de telefoon van de Hazerswoudse in het water hebben gegooid en haar fiets hebben verplaatst. Andere voorwerpen die volgens het OM verband houden met het misdrijf, maakte Van de G. schoon of gooide hij weg, meent justitie.

Achterop haar eigen fiets verplaatst

Nadat hij haar om het leven zou hebben gebracht, verplaatste hij haar lichaam twee keer, volgens justitie. In eerste instantie zou hij haar stoffelijke overschot op zijn rug hebben getild, en later nog een keer achterop haar eigen fiets. Het meisje was daarvoor volgens justitie gewurgd in de woning van de man.