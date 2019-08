‘Oma's appeltaart, daar kom je niet overheen. Maar het komt erg in de buurt’

Achter de deuren van een zakelijk bedrijfspand, gaat een patisserie-paleisje schuil. Op bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk, waar Femke en Sander Pont zijn gevestigd met hun onderneming Patissiers Femke en Sander, worden de taarten gebakken, bonbons gecreëerd en chocolade-verrassingen bedacht.



Het bekendst zijn ze door de appeltaarten. Hun prijswinnende Groene Hart Appeltaart, beste streekproduct van 2011, zette hen definitief op de kaart. Sindsdien zijn de appeltaarten niet aan te slepen en in de vakantieperiode is het drukker dan ooit. ,,Ik rij momenteel twee keer per week naar onze appelleverancier in Montfoort, dan neem ik iedere keer veertig kratten mee", vertelt Sander Pont (39) die samen met echtgenote Femke (38) en een vakantiekracht druk bezig is in de bakkerij.



Femke staat aan de schilmachine enorme hoeveelheden appels te schillen, die ook meteen in parten worden gesneden. ,,Dat wij zelf schillen, maakt een wereld van verschil voor de smaak", legt ze uit. Sander is bezig met het mengen van de appelstukken met rozijnen en kaneel. Het deeg wordt klaargemaakt in de deegkuipen.