Omstreden herinrichtingsplan 50’er jarenbuurt nipt goedgekeurd, maar juridisch gevecht dreigt

Al jaren wordt gepraat over slopen en herinrichten van de buurt, die 70 jaar oud is en hard aan vernieuwing toe is. Dat vindt ook raadslid Martin Damen (PvdA/GroenLinks). De geplande hogere bebouwing van zes woonlagen neemt hij op de koop toe. ,,Het is hoger dan we zouden willen, maar dat heeft financiële redenen. De woningbouwvereniging kan het alleen op deze manier doen.”