Omstreden predikter Ibn Ali zegt 'anti-terroristisch' te zijn

Dat melden diverse Britse media en een krant uit India . Ibn Ali - echte naam Tarik Chadlioui – bezocht Gouda regelmatig om onder meer fondsen te werven voor het islamitische centra El Wahda dat er uiteindelijk niet kwam en voor MIV Assalam. Hij was ook te gast in Boskoop.

De prediker woont momenteel in Engeland en vecht daar zijn gehonoreerde uitleveringsverzoek aan Spanje aan, omdat dit volgens hem een inbreuk betekent op het recht op een gezinsleven. Ibn Ali zou een jonge moslim uit dat land hebben verleid om af te reizen naar Syrië. Ook zou de prediker in 2015 het eiland Mallorca hebben bezocht om een IS-cel op te richten waarvan hij tevens geestelijk leider werd. Daarnaast wordt Ibn Ali gelinkt aan de veroordeelde haatprediker Anjem Choudary die een celstraf uitzit voor het ronselen voor IS.