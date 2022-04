Omstreden tuincentrum wordt 7x zo groot, buurtgemeenten en concurrenten niet blij

Zuidplas gaat Vijfde Dorp promoten op Provada

De gemeente Zuidplas doet dit jaar mee aan Provada. Dat is de grootste vastgoedbeurs van Nederland, die van 14 tot en met 16 juni wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. Zuidplas wil daar de integrale gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder onder de aandacht brengen. Daar wordt in de komende jaren het Vijfde Dorp met 8000 woningen gebouwd.

19 april