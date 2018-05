Omwonenden hadden altijd al de vrees dat het een keer mis zou gaan

Waarom de wipkip zich nog niet laat verdringen

8:01 De natuurspeeltuin rukt op in het Groene Hart. Op steeds meer plekken kunnen kinderen lekker vies worden in de ‘ruige natuur’. Maar willen die dat ook? Want de traditionele speeltuin met wipkip en schommel lijkt onverminderd populair, terwijl de natuurspeeltuin soms leeg blijft.