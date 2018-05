Omzet van zes nullen dankzij knoflook in losse tenen

Chocopasta maken voor het goede doel

2 mei Medewerkers van ’t Lichtpunt in Gouda, dat dagbesteding biedt aan mensen met psychische problematiek, smolten vandaag 125 repen Tony’s Chocolonely. Zij maakten voor de Goudse Wereldwinkel in totaal 150 potten chocoladepasta, verdeeld over twee smaken: karamelzeezout, en kokos. In elke pot zit 250 gram.