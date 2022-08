Onbeperkt van Gouda naar Reeuwijk varen: het kan maar één dag in het jaar. Waarom eigenlijk?

,,Dat is op zich al een feest”, zegt Henk Vereijken voorzitter van het watergilde. Hij heeft het over het verzamelen van de bootjes bij de sluis Reeuwijksche Verlaat, vlakbij het Coornhert Gymnasium. Om tien uur in de morgen liggen daar de boten in de rij om de sluis door te varen. Dit is het beginpunt van de tocht richting de binnenstad van Gouda.