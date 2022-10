Onderzoek naar mogelijke miljoenenfraude Krimpenerwaard stopgezet: ‘Geen aanknopingspunten meer’

Deze ouderen zijn stapelgek op hun jonge huisgeno­ten: ‘Zij is de dochter die ik had willen hebben’

In het Bodegraafse seniorencomplex Het Ouden Huis wonen sinds vorig jaar naast senioren ook de drie studenten Lonneke, Claartje en Marie Jose. Een jaar later is geneeskundestudente Lonneke van der Spoel de enige die er nog woont. Claartje dook tóch het studentenleven in en Marie Jose is afgestudeerd. Maar alledrie zijn ze enthousiast, evenals de bewoners.

