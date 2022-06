Onderzoek naar vochtproblemen, maar bewoners schimmelflats hebben er geen vertrouwen in

Bewoners van het Gloriantplantsoen in Gouda vinden de reactie van Mozaïek Wonen op hun zwartboek vol klachten volstrekt onvoldoende. De verhuurder laat de vochtproblemen in drie woningen onderzoeken, maar dat is niet genoeg, stellen ze.

De bewoners klagen al jaren over vocht en tocht. Vloeren zien zwart van de schimmel en door vocht in de meterkast ontstaat kortsluiting. Samen met de SP hebben ze hun klachten in april gebundeld in een zwartboek.

Bewoonster Lisa heeft geen vertrouwen in de intenties van de verhuurder. ,,Dit is geen groot onderzoek. Wij wilden een onafhankelijk onderzoek naar alle woningen. Het wordt ook nog uitgevoerd in juli, als het warm is en er geen vochtproblemen zijn. Ze schrijven dat er zo nodig in december nog een onderzoek komt. Zo nodig. Dat zal dus niet gebeuren, als ze met het onderzoek in juli kunnen zeggen dat er geen problemen zijn.”

Weer adviezen

Het onderzoek staat aangekondigd in een brief, die ook Robert Brand van de SP heeft ontvangen. Hij heeft met de bewoners het zwartboek opgesteld. ,,Er zouden weinig klachten binnen zijn gekomen. Wat heeft de opzichter dan al die tijd gedaan? De problemen zouden aan de bewoners liggen. Ze krijgen weer adviezen, zoals maximaal vijf minuten douchen.”

Volgens woordvoerster Jozien van der Knijf neemt Mozaïek Wonen de klachten zeker serieus. ,,Dat blijkt uit de diverse onderzoeken, de maatregelen die zijn genomen en de gesprekken die met bewoners zijn gevoerd.”

Omdat er al veel onderzoeksgegevens beschikbaar zijn, heeft Mozaïek Wonen besloten tot aanvullend onafhankelijk onderzoek in drie woningen van bewoners die een klacht hebben gemeld. ,,Er vinden twee onderzoeken per woning plaats: één in deze zomer en één in de herfst/winter. Beide uitkomsten worden met de bewoners besproken. Dit moet voldoende zijn om vast te stellen of er sprake is van een gebrek bij de woningen.”

