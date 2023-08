Oneens met een boete? Zo maak je als fietser bezwaar

Banner die afslaan verbiedt is communica­tie­mid­del en géén verkeers­bord, zegt gemeente

De gemeente beaamt dat de banner die aan het hek bij de Van Loon-locatie hangt, met hierop het bord dat niet meer in gebruik is, niet rechtsgeldig is. Maar dit doek wordt als communicatiemiddel gebruikt ter ondersteuning van de reguliere bebording op de weg.