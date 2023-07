Uittip: Ontbijtbios: De Bellinga's Vakantie op Stelten

indebuurt.nl Mysterie opgelost: dit is de oudste school van Gouda

De kans is groot dat je jaren geleden in de schoolbanken zat, maar neem toch maar even plaats voor deze geschiedenisles. We beloven je dat die alles behalve stoffig is! Want wat hebben de humanist Erasmus, actrice Liesbeth Kamerling en DENK-politicus Farid Azarkan met elkaar gemeen? Ze hebben alle drie op de oudste school van Gouda gezeten.