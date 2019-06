Ontsnap uit christelijke escaperooms in Gouda

En ja, ook een atheïst kan zonder goddelijk ingrijpen binnen een uur de oplossing vinden.

Eng, enger, engst. Het draait bij willekeurige escaperooms te veel om angst aanjagen, vindt Marcel van Beek. Horrorkamers, noemt hij dat. ,,Je hebt ook luchtigere kamers, maar daar trekt het publiek minder naar toe. Hoewel de cryptische kamers het wel goed doen. Maar je ziet dat het steeds spannender moet worden om maar mensen te blijven trekken.''

Alternatief voor ‘horrorkamers’

Dat bevalt de 36-jarige Gouwenaar niet. Als groot fan van escaperooms besloot hij zelf een alternatief op poten te zetten: christelijke escaperooms. In het gebouw van de christelijke jongerenvereniging LuMina aan het Omlooppad in Gouda zijn deze zomer drie varianten te vinden: het Oude Testament, het Nieuwe Testament en Studio Seven.

Uiteraard mag Van Beek niet te veel prijsgeven over het concept, maar een tipje van de sluier geeft hij wel. ,,De eerste kamer draait om de Tempel van Salomo. Als je het Bijbelverhaal kent, weet je dat daar niet veel bloederigs omheen zit. Dan is er de escaperoom over het Nieuwe Testament. Die heeft te maken met de verhalen die Jezus heeft verteld. De oplossing moet in zijn gelijkenissen worden gezocht. En bij Studio Seven is het de uitdaging om binnen het uur in deze muziekstudio hedendaagse christelijke muziek draaiend te krijgen.''

Spannender dan dat wordt het niet, maar daar is Van Beek zelf dik tevreden mee. ,,Wij hebben kamers die leuk zijn om te doen, met goede tools. Mensen hoeven niet bang te zijn dat er dingen in zitten die niet stroken met hun geloof. Zie het als een christelijke basisschool. Die staan voor hun normen en waarden. Dat doen wij ook.''

Geen bijbelkennis vereist

Toch bestaat de doelgroep wat Van Beek betreft niet alleen uit christenen. ,,LuMina is een interkerkelijke jongerenvereniging die staat in de maatschappij. Wij willen een gezellige dag aanbieden. Ook voor een atheïst. Die heeft echt geen voorkennis van de Bijbel nodig. Binnen een uur kan die de kamer uit zijn.''

Om zijn relaas te verduidelijken trekt de Gouwenaar een vergelijking met het biermerk Heineken. ,,Je weet dat Heineken bier heeft, maar hoe dat bier verder in elkaar zit dat weet je niet. Zo is het met onze escaperooms. De Bijbel gebruiken we alleen als basisthema. Het is niet bedoeld als evangelisatie-actie. Komt er een gesprek uit voort, dan is dat prima. Maar dat is niet het primaire doel.''

Christelijke concurrentie

Helemaal nieuw is het fenomeen 'christelijke escaperooms' niet. De afgelopen twee zomers heeft Van Beek al met het concept gewerkt in LuMina. Daar kwamen 40 tot 50 groepen op af. En elders in het land bevinden zich enkele christelijke concurrenten, hoewel zelfs Van Beek niet precies weet waar.

Een belangrijk element voor de Gouwenaar is dat alles aan de christelijke escaperooms klopt. Met een 3D-printer wordt door een harde kern van vijf personen gewerkt aan het nabootsen van attributen die in de Bijbel staan beschreven. Alles wordt vooraf doorgesproken met medewerkers van de Stichting Israël en de Bijbel uit Harmelen. Van Beek: ,,Zij beschikken over een hoop kennis en bekijken of wat wij doen in de escaperooms ook daadwerkelijk klopt.''

Met zijn initiatief wil de Gouwenaar terug naar de basis, en dat is volgens hem het sociale aspect van de escaperooms. ,,Je leert elkaar op een andere manier kennen. Het gaat om puzzelen, om inzicht. Zo zie je de talenten van de ander.''

Adrenaline

Quote Het gaat om de adrenaline. Daar is geen angst voor nodig. Die adrenaline krijg je al door de tijdsdruk Marcel van Beek, Initiatiefnemer christelijke escaperoom Dat past voor hem mooi bij de christelijke insteek van zijn escaperooms. ,,Ik kan best begrijpen dat er een groep in Nederland is die vraagtekens plaatst bij de christelijke escaperooms, maar dat kun je dan overal bij doen. Vooralsnog hebben wij geen negatieve reacties gehad.‘’



Als het even kan wil Van Beek nog jaren door met de zomerse escaperooms, maar dat is afhankelijk van de belangstelling. Aan ideeën heeft hij geen gebrek. ,,We hebben nog genoeg Bijbelverhalen niet gehad. We kunnen echt alle kanten op.‘’



Bang dat mensen zijn escaperooms tegen vinden vallen, is hij niet. ,,Het gaat om de adrenaline. Daar is geen angst voor nodig. Die adrenaline krijg je al door de tijdsdruk.‘’

‘95 procent escaperooms niet eng’ De christelijke escaperooms in Gouda zijn welkom, maar niet nodig als tegenwicht. Dat stelt Mike van Hoenselaar van koepelorganisatie Escape Rooms Nederland.



,,Als speler ben ik in 215 escaperooms geweest. Er zijn wat specifieke escaperooms waar angst bij zit, maar 95 procent is niet eng. Soms wel spannend, maar dat is anders. Dan moet je bijvoorbeeld een bom onschadelijk maken of als laborant een virus bestrijden.’’



Sterker nog, volgens Van Hoenselaar vermijden veel spelers de ‘horrorkamers’. ,,Die vinden ze vaak helemaal niet zo leuk.’’



Hoewel hij de christelijke insteek ‘heel apart’ vindt, is het christelijke initiatief in Gouda welkom. ,,Het is een mooie, creatieve industrie waarbij de spelers worden ondergedompeld in een andere wereld. De christelijke escaperooms zijn daarin meer dan welkom. Het kan ook goed werken, want met escaperooms kun je heel goed verhalen vertellen.‘’ De escaperooms in LuMina zijn van 1 juli tot en met 24 augustus open. Deelname kan in groepen van 4 tot 6 personen; kinderen onder begeleiding. De kosten zijn 75 euro per kamer.